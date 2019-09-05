Метеобюро Канады предупредило о приближении урагана «Дориан»

Ураган «Дориан» достигнет атлантического побережья Канады в субботу, 7 сентября, сообщает канадское Национальное метеобюро.

Ожидается, что стихия затронет провинции Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда, а также западную часть острова Ньюфаундленд и север Квебека.

Ранее «Дориан» ослаб до второй категории.

По последней информации, жертвами урагана на Багамских островах стали по меньшей мере 20 человек.

Климатолог, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин в беседе со «Взглядом» отметил, что предотвратить подобный ураган невозможно.