Метеобюро Канады предупредило о приближении урагана «Дориан»
- Reuters
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Ожидается, что стихия затронет провинции Нью-Брансуик, Новая Шотландия и Остров принца Эдуарда, а также западную часть острова Ньюфаундленд и север Квебека.
Ранее «Дориан» ослаб до второй категории.
По последней информации, жертвами урагана на Багамских островах стали по меньшей мере 20 человек.
Климатолог, руководитель программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы Алексей Кокорин в беседе со «Взглядом» отметил, что предотвратить подобный ураган невозможно.