Ураган «Дориан» ослаб до второй категории

Ураган «Дориан» в Атлантическом океане ослаб до второй категории.

Об этом сообщает ABC.

«Дориан» вновь стал ураганом второй категории. Скорость устойчивого ветра составляет примерно 175 км/ч», — указывается в заявлении.

Ранее жертвами «Дориана» на Багамских островах стали по меньшей мере 20 человек. На архипелаге затоплены обширные территории, около 13 тыс. строений повреждены или разрушены, включая аэропорт крупного города Фрипорт.

Заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов в беседе с Inforeactor оценил ситуацию с ураганом «Дориан» в США.