Трамп объявил режим ЧС в штате Северная Каролина
«Президент объявил о введении режима чрезвычайной ситуации в штате Северная Каролина», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы Белого дома.
Отмечается, что Трамп распорядился оказать федеральную помощь в дополнение к усилиям местных властей.
Также сообщается, что американский лидер поручил министерству внутренней безопасности и Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям координировать усилия для предотвращения последствий урагана.
2 сентября ураган «Дориан» ослаб до четвёртой категории.