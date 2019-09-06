Делегация из Греции приедет в Крым

Короткая ссылка
Греческая делегация прибудет в Крым с официальным визитом в середине сентября, заявил президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино «Одиссей» Одиссей Пипия.
Делегация из Греции приедет в Крым
  • © РИА Новости

«Делегация из Греции прибывает 15 сентября. Цель визита — подготовка к совместному с фондом «Одиссей» международному проекту, который предусматривает съёмку серии документальных фильмов о греках Крыма и истории российско-греческих отношений», — приводит РИА Новости его слова.

Как отмечается, в состав делегации войдут бывший заместитель министра обороны Греции, заместитель председателя международной ассоциации «Друзья Крыма» Константинос Ираклис Исихос, историк, сценарист и режиссёр Кристос Раллис и кинопродюсер Николаос Александрос Исихос.

Ранее в фонде сообщили, что делегация из Италии посетит Крым в конце сентября с культурной миссией.

Как передавал «Новый Севастополь», программа в честь Дня российского кино будет проходить в Севастополе с 24 по 28 августа.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить