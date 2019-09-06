Делегация из Греции приедет в Крым

Греческая делегация прибудет в Крым с официальным визитом в середине сентября, заявил президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино «Одиссей» Одиссей Пипия.

«Делегация из Греции прибывает 15 сентября. Цель визита — подготовка к совместному с фондом «Одиссей» международному проекту, который предусматривает съёмку серии документальных фильмов о греках Крыма и истории российско-греческих отношений», — приводит РИА Новости его слова.

Как отмечается, в состав делегации войдут бывший заместитель министра обороны Греции, заместитель председателя международной ассоциации «Друзья Крыма» Константинос Ираклис Исихос, историк, сценарист и режиссёр Кристос Раллис и кинопродюсер Николаос Александрос Исихос.

Ранее в фонде сообщили, что делегация из Италии посетит Крым в конце сентября с культурной миссией.

Как передавал «Новый Севастополь», программа в честь Дня российского кино будет проходить в Севастополе с 24 по 28 августа.