Программа в честь Дня российского кино пройдёт в Севастополе с 24 по 28 августа

Короткая ссылка
Программа в честь Дня российского кино будет проходить в Севастополе с 24 по 28 августа.
Программа в честь Дня российского кино пройдёт в Севастополе с 24 по 28 августа
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

В частности, можно будет увидеть фильмы «Домовой», «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» и «Балканский рубеж», а также ленты «Москва слезам не верит», «Судьба человека» и «Покровские ворота».

Кроме того, программа включает показы картин «Человек-амфибия», «Андрей Рублёв» и «Белое солнце пустыни».

День российского кино отмечается 27 августа.

Также стало известно, что в рамках всероссийской акции «Ночь кино» 24 августа в Крыму будет работать более 40 площадок, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

Ранее сообщалось, что Киров примет участие в акции «Ночь кино».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить