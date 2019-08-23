Программа в честь Дня российского кино пройдёт в Севастополе с 24 по 28 августа
- РИА Новости
Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.
В частности, можно будет увидеть фильмы «Домовой», «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» и «Балканский рубеж», а также ленты «Москва слезам не верит», «Судьба человека» и «Покровские ворота».
Кроме того, программа включает показы картин «Человек-амфибия», «Андрей Рублёв» и «Белое солнце пустыни».
День российского кино отмечается 27 августа.
Также стало известно, что в рамках всероссийской акции «Ночь кино» 24 августа в Крыму будет работать более 40 площадок, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.
Ранее сообщалось, что Киров примет участие в акции «Ночь кино».