Программа в честь Дня российского кино пройдёт в Севастополе с 24 по 28 августа

Программа в честь Дня российского кино будет проходить в Севастополе с 24 по 28 августа.

Об этом сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу городского правительства.

В частности, можно будет увидеть фильмы «Домовой», «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» и «Балканский рубеж», а также ленты «Москва слезам не верит», «Судьба человека» и «Покровские ворота».

Кроме того, программа включает показы картин «Человек-амфибия», «Андрей Рублёв» и «Белое солнце пустыни».

День российского кино отмечается 27 августа.

Также стало известно, что в рамках всероссийской акции «Ночь кино» 24 августа в Крыму будет работать более 40 площадок, передаёт «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского правительства.

Ранее сообщалось, что Киров примет участие в акции «Ночь кино».