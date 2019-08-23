Киров примет участие в акции «Ночь кино»

Киров примет участие во Всероссийской акции «Ночь кино», сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.

РИА Новости

Запланированы развлекательная программа и кинопоказы. Зрители увидят такие фильмы, как «Домовой», «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» и «Балканский рубеж». Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что акция «Ночь кино» пройдёт в Удмуртии.