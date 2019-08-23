Киров примет участие в акции «Ночь кино»

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Киров примет участие во Всероссийской акции «Ночь кино», сообщает progorod43.ru со ссылкой на пресс-службу городской администрации.
Киров примет участие в акции «Ночь кино»
  • РИА Новости

Запланированы развлекательная программа и кинопоказы.

Зрители увидят такие фильмы, как «Домовой», «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» и «Балканский рубеж».

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что акция «Ночь кино» пройдёт в Удмуртии.

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