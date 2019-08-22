В Удмуртии подготовили программу к акции «Ночь кино»
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- globallookpress.com
Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на сайт регионального Минкультуры.
Бесплатно будут показаны фильмы, выбранные путём голосования. Это «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева и «Полицейский с Рублёвки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова.
Кроме того, в Национальной библиотеке Удмуртии в Ижевске состоятся мастер-классы и другие тематические мероприятия.
Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что Госфильмофонд проведёт кинопоказы и экскурсии в «Ночь кино».