Итальянская делегация приедет в Крым с культурной миссией

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Президент Фонда содействия развитию науки, культуры и кино Одиссей Пипия сообщил, что делегация из Италии посетит Крым в конце сентября с культурной миссией.

Он рассказал РИА Новости, что делегация пробудет в регионе с 27 сентября по 8 октября.

Визит приурочен к проведению Международного русско-итальянского арт-фестиваля «Лигурийские сезоны» в Севастополе.

«Для участия в арт-проекте в Крым приедут представители культурной общественности и делового сообщества провинции Лигурия. Программой предусмотрен совместный пленэр севастопольских и итальянских художников, выступление оперных певцов, а также кулинарное шоу известного шеф-повара из Италии», — сообщил Пипия.

Ранее приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус заявил, что при посещении российского региона он увидел пропасть между реальной обстановкой на полуострове и тем, что пишут в западных СМИ.

Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление приехавшего в Крым главы немецкой делегации, члена общественной организации Druschba Global Дирка Нессениуса о ситуации на полуострове.

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