Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове

Короткая ссылка
Приехавший в Крым глава немецкой делегации, член общественной организации Druschba Global Дирк Нессениус прокомментировал ситуацию на полуострове.
Приехавшая в Крым немецкая делегация оценила ситуацию на полуострове
  • РИА Новости

Как сообщает РИА Новости, он сказал, что при посещении российского региона он увидел пропасть между реальной обстановкой на полуострове и тем, что пишут в западных СМИ.

«Есть огромная пропасть между той официальной информацией, в которой рассказывают о Крыме, и тем, что мы видим собственными глазами и в чём убеждаемся… Они публикуют просто сумасшедшие сообщения, неправдивую информацию», — заявил Нессениус.

По его словам, немецкая делегация, вернувшись домой, расскажет о своей поездке и впечатлениях от Крыма.

Отмечается, что Нессениус также поблагодарил власти полуострова за тёплый приём.

Ранее глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что представители общественной организации Druschba Global прибыли в Крым.

В марте зампредседателя организации «Общество безопасности и политики» Франк Порш рассказал, что члены делегации общественников из Германии высоко оценили перемены в Крыму за прошедшие пять лет.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить