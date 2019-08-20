В Крым прибыла группа общественников из Германии

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Глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сообщил, что представители общественной организации Druschba Global прибыли в Крым.
В Крым прибыла группа общественников из Германии
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«Группа общественников, состоящая из 15 человек, уже находится в Крыму. Их задача — развеять мифы о жизни крымчан и ситуации на полуострове, которые ходят в западных странах», — цитирует РИА Новости Гемпеля.

Он сообщил, что у общественников запланирована встреча с представителями крымского парламента.

В марте зампредседателя организации «Общество безопасности и политики» Франк Порш рассказал, что члены делегации общественников из Германии высоко оценили перемены в Крыму за прошедшие пять лет.

Крым стал российским регионом после проведённого в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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