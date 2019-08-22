В Совфеде прокомментировали заявление немецкой делегации о Крыме

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Член комитета Совета Федерации по международным делам Олег Морозов в беседе с ФАН прокомментировал заявление приехавшего в Крым главы немецкой делегации, члена общественной организации Druschba Global Дирка Нессениуса о ситуации на полуострове.
В Совфеде прокомментировали заявление немецкой делегации о Крыме
  • РИА Новости

«Есть замечательная русская поговорка: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Все, кто побывает в Крыму, получат возможность увидеть, что, во-первых, крымчане живут замечательно, если сравнивать с тем, что было в украинские времена», — сказал Морозов.

Во-вторых, отметил сенатор, если спросить население полуострова, как они голосовали на референдуме, то более 90% ответят, что высказались за воссоединение с Россией.

Как отметил Морозов, перемены на полуострове очевидны.

Ранее Нессениус заявил, что при посещении российского региона он увидел пропасть между реальной обстановкой на полуострове и тем, что пишут в западных СМИ.

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