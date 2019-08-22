В Совфеде прокомментировали заявление немецкой делегации о Крыме
- РИА Новости
«Есть замечательная русская поговорка: лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Все, кто побывает в Крыму, получат возможность увидеть, что, во-первых, крымчане живут замечательно, если сравнивать с тем, что было в украинские времена», — сказал Морозов.
Во-вторых, отметил сенатор, если спросить население полуострова, как они голосовали на референдуме, то более 90% ответят, что высказались за воссоединение с Россией.
Как отметил Морозов, перемены на полуострове очевидны.
Ранее Нессениус заявил, что при посещении российского региона он увидел пропасть между реальной обстановкой на полуострове и тем, что пишут в западных СМИ.