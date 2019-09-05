В Совфеде прокомментировали новый заказ Индии на российское оружие

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в беседе с Nation News прокомментировал сообщение о том, что Индия заказала у России вооружения и военную технику на $14,5 млрд.

Как отметил сенатор, это большой объём средств.

«Этот заказ поднимет на больший уровень востребованность российского оружия, и это сможет быть серьёзным доходом Российской Федерации», — заявил он.

По его словам, для других стран это очень важный показатель соотношения цены и качества.

4 сентября российский лидер Владимир Путин на полях ВЭФ во Владивостоке провёл переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

Стороны подписали ряд совместных соглашений, которые касаются экономической сферы, военно-технических связей, а также образования и культуры.

Заместитель директора по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы энергетического сотрудничества России и Индии.