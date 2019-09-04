Эксперт оценила заявление о новом сокращении ядерных обязательств Ирана

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Анастасия Румянцева
Старший научный сотрудник Центра изучения стран Ближнего и Среднего Востока Института востоковедения РАН Ирина Фёдорова прокомментировала RT заявление президента Ирана Хасана Рухани о новом сокращении ядерных обязательств Ирана.
Эксперт оценила заявление о новом сокращении ядерных обязательств Ирана
  • Reuters
  • © Official President website/Handout

«Спровоцировало (это решение. — RT) то, что те предложения, которые сделали страны Европы, не удовлетворяют Иран, потому что не решают ни одну проблему, связанную с отменой финансовых и экономических санкций, в первую очередь санкций в отношении продажи нефти. Поскольку это решение не принято, то должен быть, как и обещал Иран, следующий шаг», — отметила Фёдорова.

По словам эксперта, сейчас наблюдается рост напряжённости, что вызывает большую озабоченность у всех.

При этом, по мнению Фёдоровой, возможности по спасению Совместного всеобъемлющего плана действий есть.

«Если страны Запада вернутся к тем условиям, которые были оговорены в СВПД, то Иран, безусловно, тоже вернётся к своим обязательствам», — подытожила она.

Ранее президент Ирана Хасан Рухани в эфире государственного телевидения объявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.

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