Эксперт оценила заявление о новом сокращении ядерных обязательств Ирана
- Reuters
- © Official President website/Handout
«Спровоцировало (это решение. — RT) то, что те предложения, которые сделали страны Европы, не удовлетворяют Иран, потому что не решают ни одну проблему, связанную с отменой финансовых и экономических санкций, в первую очередь санкций в отношении продажи нефти. Поскольку это решение не принято, то должен быть, как и обещал Иран, следующий шаг», — отметила Фёдорова.
По словам эксперта, сейчас наблюдается рост напряжённости, что вызывает большую озабоченность у всех.
При этом, по мнению Фёдоровой, возможности по спасению Совместного всеобъемлющего плана действий есть.
«Если страны Запада вернутся к тем условиям, которые были оговорены в СВПД, то Иран, безусловно, тоже вернётся к своим обязательствам», — подытожила она.
Ранее президент Ирана Хасан Рухани в эфире государственного телевидения объявил, что Тегеран 6 сентября приступит к третьему этапу сокращения обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий по ядерной программе.