В Калифорнии нашли тела 33 погибших пассажиров затонувшего судна
- Reuters
Шериф округа Санта-Барбара Кевин Хаддл также сообщил, что власти уже организовали процесс опознания.
В расследовании обстоятельств крушения прогулочного судна участвуют агенты ФБР.
Ранее сообщалось, что после ЧП с судном у берегов Калифорнии девять человек числятся пропавшими без вести.
Судно Conception, на борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, затонуло 2 сентября в 18 метрах от северного побережья Санта-Крус.
Пятерым членам экипажа удалось выжить.