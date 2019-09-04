В Калифорнии нашли тела 33 погибших пассажиров затонувшего судна

В Калифорнии спасатели подняли со дна тела 33 человек, погибших после того, как прогулочное судно Conception после пожара затонуло у берегов острова Санта-Крус. Тело одного погибшего всё ещё не найдено, сообщает KTLA со ссылкой на Береговую охрану США.

Шериф округа Санта-Барбара Кевин Хаддл также сообщил, что власти уже организовали процесс опознания.

В расследовании обстоятельств крушения прогулочного судна участвуют агенты ФБР.

Ранее сообщалось, что после ЧП с судном у берегов Калифорнии девять человек числятся пропавшими без вести.

Судно Conception, на борту которого находились любители дайвинга и морской рыбалки, затонуло 2 сентября в 18 метрах от северного побережья Санта-Крус.

Пятерым членам экипажа удалось выжить.