В Калифорнии нашли тела восьми погибших при пожаре на судне

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В американском штате Калифорния обнаружили тела восьми погибших после пожара на коммерческом судне Conception у берегов острова Санта-Крус. Об этом информирует NBC.

По его данным, тела четырёх погибших были подняты из воды на поверхность, ещё четыре тела «находятся на дне океана».

Также сообщается, что пять членов экипажа судна после ЧП были спасены.

В Береговой охране США заявили, что всего на борту находились 39 человек. Местные власти опасаются, что по меньшей мере 33 человека погибли. Продолжается поисково-спасательная операция.

Сотрудник Береговой охраны Марк Барни сообщил, что причина ЧП ещё не установлена.

Судно Conception затонуло приблизительно в 18 метрах от побережья. 

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