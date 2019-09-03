Обнаружены тела 25 погибших пассажиров затонувшего в Калифорнии судна

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Спасатели обнаружили тела 25 погибших пассажиров прогулочного судна Conception, затонувшего у берегов острова Санта-Крус в Калифорнии после вспыхнувшего на борту пожара. Ещё девять человек числятся пропавшими без вести.
Обнаружены тела 25 погибших пассажиров затонувшего в Калифорнии судна
  • Reuters
  • © Courtesy of Instagram @TOWBOATUS_VENTURA/Social Media

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Береговую охрану США.

«Нам всем следует быть готовыми к самому худшему сценарию», — предупредила капитан Береговой охраны США Моника Рочестер.

По данным агентства, пятеро членов экипажа в момент пожара находились на верхней палубе и спаслись, спрыгнув в воду.

Все 34 пассажира находились в помещении под палубой.

По некоторым данным, на борту судна находились любители дайвинга и морской рыбалки, которые отправились в трёхдневный круиз.

Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела восьмерых жертв катастрофы.

Судно Conception затонуло приблизительно в 18 метрах от северного побережья Санта-Крус. 

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