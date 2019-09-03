Обнаружены тела 25 погибших пассажиров затонувшего в Калифорнии судна
- Reuters
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Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на Береговую охрану США.
«Нам всем следует быть готовыми к самому худшему сценарию», — предупредила капитан Береговой охраны США Моника Рочестер.
По данным агентства, пятеро членов экипажа в момент пожара находились на верхней палубе и спаслись, спрыгнув в воду.
Все 34 пассажира находились в помещении под палубой.
По некоторым данным, на борту судна находились любители дайвинга и морской рыбалки, которые отправились в трёхдневный круиз.
Ранее сообщалось, что спасатели нашли тела восьмерых жертв катастрофы.
Судно Conception затонуло приблизительно в 18 метрах от северного побережья Санта-Крус.