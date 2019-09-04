Новый глава МИД Италии назвал приоритетные задачи на своём посту

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Новый глава МИД Италии Луиджи Ди Майо в качестве приоритетных задач внешнеполитического ведомства отметил необходимость развития сотрудничества с новыми развивающимися странами, а также решение миграционного вопроса.
Новый глава МИД Италии назвал приоритетные задачи на своём посту
  • Reuters

«Моя задача в МИД будет заключаться в том, чтобы стремиться к интернационализации нашей экономической системы, нашей промышленности и научных исследований, расширению каналов сотрудничества в многосторонней сфере», — написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, современные глобальные вызовы и многополярность мира требуют новых методов ведения внешней политики.

«Внимание к Африке, вопрос миграции и отношений с новыми развивающимися экономиками станут ориентирами, на которых я построю свою работу», — подчеркнул Майо.

Ранее стало известно, что покинувший пост премьер-министра Италии Джузеппе Конте согласился вновь возглавить кабмин и представил новый состав правительства.

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