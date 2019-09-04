Новый глава МИД Италии назвал приоритетные задачи на своём посту
- Reuters
«Моя задача в МИД будет заключаться в том, чтобы стремиться к интернационализации нашей экономической системы, нашей промышленности и научных исследований, расширению каналов сотрудничества в многосторонней сфере», — написал он на своей странице в Facebook.
По его словам, современные глобальные вызовы и многополярность мира требуют новых методов ведения внешней политики.
«Внимание к Африке, вопрос миграции и отношений с новыми развивающимися экономиками станут ориентирами, на которых я построю свою работу», — подчеркнул Майо.
Ранее стало известно, что покинувший пост премьер-министра Италии Джузеппе Конте согласился вновь возглавить кабмин и представил новый состав правительства.