Захарова: Россия готова выступить гарантом по соглашению США и талибов
- РИА Новости
«Российская сторона подтверждает свою готовность выступить в роли гаранта выполнения вышеупомянутого соглашения в случае получения соответствующего обращения от сторон, которые его заключили», — ответила Захарова на вопрос RT.
Ранее сообщалось, что российская сторона будет принимать участие в церемонии подписания соглашения между афганским радикальным движением «Талибан»* и Соединёнными Штатами.
* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.