Захарова: Россия готова выступить гарантом по соглашению США и талибов

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что завершение девятого раунда переговоров между США и движением талибов «пока не даёт однозначного ответа на вопрос о том, достигли ли стороны окончательных договорённостей по итогам проведённой работы». По её словам, российская сторона пока не смогла ознакомиться с содержанием американо-талибского соглашения.

«Российская сторона подтверждает свою готовность выступить в роли гаранта выполнения вышеупомянутого соглашения в случае получения соответствующего обращения от сторон, которые его заключили», — ответила Захарова на вопрос RT.

Ранее сообщалось, что российская сторона будет принимать участие в церемонии подписания соглашения между афганским радикальным движением «Талибан»* и Соединёнными Штатами.

* «Талибан» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.