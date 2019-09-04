Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой

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Президент США Дональд Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой войны.
Трамп поздравил Польшу с годовщиной начала Второй мировой
  • Reuters

На необычное пожелание американского президента в связи с трагической датой обратило внимание издание Newsweek.

«У меня отличное сообщение для Польши — Майк Пенс, наш вице-президент, должен был как раз туда прилететь… Я просто хочу поздравить Польшу. Это прекрасная страна с прекрасными людьми», — сказал Трамп.

Так президент США ответил на вопрос журналиста, не хочет ли он что-то сказать Польше в связи с 80-й годовщиной начала Второй мировой.

Трамп также отметил, что в США живут около 8 млн человек польского происхождения.

«Мы любим наших польских друзей», — отметил Трамп.

Ранее Трамп отменил свой визит в Варшаву на памятные мероприятия 1 и 2 сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за урагана «Дориан», который приближался к Флориде.

Вместо себя глава Белого дома отправил в Польшу вице-президента США Майка Пенса.

Польские власти с пониманием восприняли данное решение.

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