Глава Минобороны Польши поддержал решение Трампа перенести визит
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«Это решение понятно из-за угрозы надвигающегося урагана», — сказал Блащак.
Как сообщает «Польское радио», министр подчеркнул, что речь идёт не об отмене визита, а о переносе.
Ранее глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский сообщил, что Трамп посетит Польшу в ближайшие месяцы.
Президент США объяснил, что отменил свой визит в Варшаву на памятные мероприятия 1 и 2 сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за урагана, который приближается к Флориде.