Глава Минобороны Польши поддержал решение Трампа перенести визит

Министр обороны Польши Мариуш Блащак прокомментировал решение президента США Дональда Трампа перенести визит в Варшаву, где он должен был принять участие в мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны.

«Это решение понятно из-за угрозы надвигающегося урагана», — сказал Блащак.

Как сообщает «Польское радио», министр подчеркнул, что речь идёт не об отмене визита, а о переносе.

Ранее глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский сообщил, что Трамп посетит Польшу в ближайшие месяцы.

Президент США объяснил, что отменил свой визит в Варшаву на памятные мероприятия 1 и 2 сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за урагана, который приближается к Флориде.