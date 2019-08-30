Глава Минобороны Польши поддержал решение Трампа перенести визит

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Министр обороны Польши Мариуш Блащак прокомментировал решение президента США Дональда Трампа перенести визит в Варшаву, где он должен был принять участие в мероприятиях, посвящённых 80-й годовщине начала Второй мировой войны.
Глава Минобороны Польши поддержал решение Трампа перенести визит
  • © Reuters

«Это решение понятно из-за угрозы надвигающегося урагана», — сказал Блащак.

Как сообщает «Польское радио», министр подчеркнул, что речь идёт не об отмене визита, а о переносе.

Ранее глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский сообщил, что Трамп посетит Польшу в ближайшие месяцы.

Президент США объяснил, что отменил свой визит в Варшаву на памятные мероприятия 1 и 2 сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за урагана, который приближается к Флориде.

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