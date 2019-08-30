В Польше сообщили о планах Трампа посетить страну в ближайшие месяцы

Глава канцелярии польского президента Кшиштоф Щерский сообщил, что американский лидер посетит Польшу в ближайшие месяцы.

«Президент США Дональд Трамп проинформировал по телефону президента Анджея Дуду, что в связи с ураганом, который должен ударить в выходные по Соединённым Штатам, не приедет в Польшу», — цитирует РИА Новости Щерского.

При этом, по его словам, «Трамп также сообщил, что считает этот визит перенесенным, а не отменённым» и «хочет его нанести в ближайшие месяцы».

Ранее Трамп объяснил, что отменил свой визит в Варшаву на памятные мероприятия 1 и 2 сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за урагана, который приближается к Флориде.