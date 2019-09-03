Трамп вновь обвинил мэра Лондона в некомпетентности

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Президент США Дональд Трамп в очередной раз обвинил в некомпетентности мэра Лондона Садика Хана, который раскритиковал его за отмену визита в Польшу на мероприятия по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.
Трамп вновь обвинил мэра Лондона в некомпетентности
  • Reuters

Ранее Хан, приехавший в Варшаву, заявил в интервью Politico, что Трамп не смог прибыть, поскольку «явно был занят борьбой с ураганом с поля для гольфа».

«Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан был обеспокоен тем, что я сыграл вчера очень быструю партию в гольф», — написал Трамп в Twitter.

Американский лидер посоветовал Хану сосредоточиться на борьбе с преступностью в Лондоне, которая, по его мнению, «вышла из-под контроля».

«Он ужасный мэр, который не должен вмешиваться в наши дела!» — добавил Трамп.

Глава Белого дома отменил свой визит в Варшаву из-за мощного урагана.

В конце июля Трамп уже заявлял о некомпетентности мэра Лондона.

Ранее политики неоднократно вступали в заочные перепалки.

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