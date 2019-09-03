Трамп вновь обвинил мэра Лондона в некомпетентности
- Reuters
Ранее Хан, приехавший в Варшаву, заявил в интервью Politico, что Трамп не смог прибыть, поскольку «явно был занят борьбой с ураганом с поля для гольфа».
«Некомпетентный мэр Лондона Садик Хан был обеспокоен тем, что я сыграл вчера очень быструю партию в гольф», — написал Трамп в Twitter.
Американский лидер посоветовал Хану сосредоточиться на борьбе с преступностью в Лондоне, которая, по его мнению, «вышла из-под контроля».
«Он ужасный мэр, который не должен вмешиваться в наши дела!» — добавил Трамп.
Глава Белого дома отменил свой визит в Варшаву из-за мощного урагана.
В конце июля Трамп уже заявлял о некомпетентности мэра Лондона.
Ранее политики неоднократно вступали в заочные перепалки.