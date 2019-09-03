Девочка из России утонула в бассейне в Турции
- РИА Новости
«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.
Она рассказала, что россиянку доставили в ближайшую больницу, «однако, несмотря на усилия медицинского персонала, спасти её не удалось».
Касимова также сообщила, что генконсульство в Анталье выясняет обстоятельства инцидента.
18 августа 12-летняя девочка из России была госпитализирована после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле в Бодруме.
Позднее она скончалась в больнице.