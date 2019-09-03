Девочка из России утонула в бассейне в Турции

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В турецкой Аланье несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения утонула в бассейне. Об этом рассказала пресс-атташе посольства России в Анкаре Ирина Касимова.
Девочка из России утонула в бассейне в Турции
  • РИА Новости

«3 сентября в бассейне отеля Maya World Beach, расположенного в курортной зоне Окурджалар (Аланья), в результате несчастного случая утонула несовершеннолетняя россиянка 2013 года рождения», — цитирует РИА Новости Касимову.

Она рассказала, что россиянку доставили в ближайшую больницу, «однако, несмотря на усилия медицинского персонала, спасти её не удалось».

Касимова также сообщила, что генконсульство в Анталье выясняет обстоятельства инцидента.

18 августа 12-летняя девочка из России была госпитализирована после того, как её руку засосало в трубу бассейна в отеле в Бодруме. 

Позднее она скончалась в больнице.

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