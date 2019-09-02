Глава МИД Турции упрекнул НАТО в политике двойных стандартов

Короткая ссылка
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что коллеги по НАТО используют политику двойных стандартов по отношению к его стране из-за развития российско-турецких отношений.
Глава МИД Турции упрекнул НАТО в политике двойных стандартов
  • Reuters

«Когда произошёл инцидент с самолётом (сбитым в Сирии российским Су-24 в 2015 году. — RT), коллеги по НАТО советовали нам как можно скорее нормализовать отношения с Россией. Однако сейчас те же самые партнёры начали выступать против улучшения наших отношений с Россией», — цитирует ТАСС выступление дипломата на XIV Международном стратегическом форуме в словенском городе Блед.

По словам Чавушоглу, на одном из ужинов глав МИД стран НАТО он спросил у своих коллег, почему они поменяли свою позицию и теперь критикуют действия Турции.

В июле глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил, что отношения Турции и НАТО не ухудшились в связи с приобретением Анкарой российских С-400.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара не будет отказываться от членства в НАТО.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить