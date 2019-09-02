Глава МИД Турции упрекнул НАТО в политике двойных стандартов

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что коллеги по НАТО используют политику двойных стандартов по отношению к его стране из-за развития российско-турецких отношений.

«Когда произошёл инцидент с самолётом (сбитым в Сирии российским Су-24 в 2015 году. — RT), коллеги по НАТО советовали нам как можно скорее нормализовать отношения с Россией. Однако сейчас те же самые партнёры начали выступать против улучшения наших отношений с Россией», — цитирует ТАСС выступление дипломата на XIV Международном стратегическом форуме в словенском городе Блед.

По словам Чавушоглу, на одном из ужинов глав МИД стран НАТО он спросил у своих коллег, почему они поменяли свою позицию и теперь критикуют действия Турции.

В июле глава турецкого внешнеполитического ведомства заявил, что отношения Турции и НАТО не ухудшились в связи с приобретением Анкарой российских С-400.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что Анкара не будет отказываться от членства в НАТО.