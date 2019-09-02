В Госдуме прокомментировали слова министра обороны Польши о репарациях

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Анастасия Румянцева
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий прокомментировал RT заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что из-за «решения России» его страна не получила послевоенные репарации от Германии.
В Госдуме прокомментировали слова министра обороны Польши о репарациях
  • © State Duma Russia
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«Учитывая, что Польша сегодня является рупором всей русофобской политики Европы и США, они начинают полностью пересматривать все исторические моменты, связанные с Польшей и Россией. На сегодняшний момент каждый из политиков Польши считает своим долгом отметиться», — пояснил Водолацкий.

Депутат добавил, что ожидать здравых мыслей и предложений от Польши не стоит.

«Они жёстко заточены на те целеполагания, которые им дали США и другие страны», — считает он.

Ранее Блащак заявил, что из-за «решения России» Польша не получила послевоенные репарации от Германии.

По словам главы ведомства, его страна не была суверенна в данном решении.

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