В Госдуме прокомментировали слова министра обороны Польши о репарациях
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«Учитывая, что Польша сегодня является рупором всей русофобской политики Европы и США, они начинают полностью пересматривать все исторические моменты, связанные с Польшей и Россией. На сегодняшний момент каждый из политиков Польши считает своим долгом отметиться», — пояснил Водолацкий.
Депутат добавил, что ожидать здравых мыслей и предложений от Польши не стоит.
«Они жёстко заточены на те целеполагания, которые им дали США и другие страны», — считает он.
Ранее Блащак заявил, что из-за «решения России» Польша не получила послевоенные репарации от Германии.
По словам главы ведомства, его страна не была суверенна в данном решении.