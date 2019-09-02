Эксперт прокомментировал слова министра обороны Польши о репарациях

Замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов прокомментировал в беседе с RT заявление министра обороны Польши Мариуша Блащака о том, что из-за «решения России» его страна не получила послевоенные репарации от Германии.

«Это элемент мобилизации электората в своих узкополитических целях. Давно все вопросы, связанные с репарациями, закрыты… Очевидно, что эти вопросы поднимают те или иные политики только для того, чтобы на волне популизма заработать некоторое количество очков, представляя себя радетелем интересов собственной страны», — отметил эксперт.

Как указал Шаповалов, на протяжении послевоенного периода Польша существовала как суверенное государство, что противоречит словам польского министра.

«Списывать политику польского государства на то, что якобы Польши как государства не было, — это проявление инфантилизма. Решение принимали польские государственные деятели, и за эти решения ответственность должно нести польское государство», — заключил он.

Ранее министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что из-за «решения России» его страна не получила послевоенные репарации от Германии.

По словам главы ведомства, его страна не была суверенна в данном решении.