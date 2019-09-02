Лавров: Вашингтон подорвал позиции доллара санкциями против Ирана

Глава МИД России Сергей Лавров выразил мнение, что Соединённые Штаты подорвали репутацию доллара как международной платёжной валюты, приняв решение о введении санкций в отношении Ирана и ряда других стран.

«Когда США запретили всем покупать иранскую нефть и запретили осуществлять какие-либо переводы в долларах в качестве оплаты за поставляемые из Ирана товары, подавляющее большинство стран, компаний прежде всего оказались в очень тяжёлом положении», — отметил Лавров в ходе выступления в МГИМО по случаю начала нового учебного года.

Глава российского МИД напомнил, что многие страны зависят от доллара, поэтому подобные шаги Соединённых Штатов подрывают доверие к данной международной валюте.

«Они зависят от американского рынка, зависят от доллара, который из-за таких действий теряет свою репутацию в глазах мирового сообщества. И Вашингтон, конечно же, подорвал позиции доллара как мировой платёжной валюты не только своими решениями по Ирану, но и другими санкциями», — указал министр.

Ранее глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил о готовности продавать нефть всем странам.

20 августа США призвали другие страны ограничить проход иранских нефтяных танкеров по своим территориальным водам и запретить им заход в зарубежные порты.

Впоследствии американский госсекретарь Майк Помпео заявил об эффективности данных мер для снижения экспорта иранской нефти.