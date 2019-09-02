Консерваторам грозит отстранение от партии при препятствии брекситу
Об этом сообщает телеканал Sky News.
Это предупреждение выпущено Дисциплинарным комитетом Консервативной партии накануне самой важной недели обсуждения планов Бориса Джонсона по брекситу.
Допустившие нарушение депутаты от Тори продолжат заседать в Палате общин, но уже как независимые депутаты.
Ранее тысячи людей вышли на улицы городов Британии, чтобы выразить протест против решения премьер-министра страны Бориса Джонсона о приостановке работы парламента.