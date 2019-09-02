Консерваторам грозит отстранение от партии при препятствии брекситу

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Депутаты от Консервативной партии, которые будут препятствовать осуществлению брексита без сделки, могут быть лишены права представлять данную политическую силу в Палате общин и избираться от неё.

Об этом сообщает телеканал Sky News. 

Это предупреждение выпущено Дисциплинарным комитетом Консервативной партии накануне самой важной недели обсуждения планов Бориса Джонсона по брекситу.

Допустившие нарушение депутаты от Тори продолжат заседать в Палате общин, но уже как независимые депутаты. 

Ранее тысячи людей вышли на улицы городов Британии, чтобы выразить протест против решения премьер-министра страны Бориса Джонсона о приостановке работы парламента.

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