Решение об остановке работы парламента привело к протестам в Британии

Тысячи людей вышли на улицы городов Британии, чтобы выразить свой протест против решения британского премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке работы парламента.

Об этом сообщает Sky News.

Митинги прошли, в частности, в Бирмингеме, Манчестере, Ньюкасле, Ливерпуле, Глазго, Белфасте. Самая многочисленная акция, с несколькими тысячами человек, была зафиксирована на улице Уайтхолл в центре Лондона.

Отмечается, что люди пришли с транспарантами и кричали различные лозунги, в том числе направленные напрямую против Джонсона.

28 августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября, которую впоследствии одобрила королева Великобритании Елизавета II.

Глава Лейбористской партии Джереми Корбин назвал шаг Джонсона угрозой демократии и попыткой заблокировать обсуждение его плана по жёсткому брекситу.

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН отметил стремление Джонсона достичь поставленной цели любыми способами.