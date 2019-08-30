Джонсон предостерёг парламентариев от блокировки брексита 31 октября

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в эфире телеканала Sky News предостерёг членов британского парламента от попыток заблокировать согласованный выход страны из Евросоюза 31 октября.

«Я боюсь, что чем больше наших друзей и партнёров (в Европе. — RT) считают, что брексит может быть остановлен и что Британия может остаться (в ЕС. — RT) по решению парламента, тем меньше вероятность, что нам предоставят те условия сделки, которые нам нужны», — заявил он.

Джонсон подчеркнул, что британское правительство находится на финальной стадии согласования с ЕС сделки о брексите.

«Но если мы не преуспеем в этих переговорах, мы должны будем в любом случае выйти», — отметил он.

По его словам, срыв запланированного на 31 октября выхода Британии из ЕС приведёт к катастрофическим последствиям для основных партий в стране и потере доверия избирателей.

«Это поколение политиков никогда не простят за пренебрежение к данному обещанию. Мы сказали народу, что мы сможем это сделать, и у нас есть возможность, чтобы это завершить», — сказал британский премьер.

28 августа Джонсон объявил о приостановке работы парламента до 14 октября, которую впоследствии одобрила королева Великобритании Елизавета II.

Глава Лейбористской партии Джереми Корбин назвал шаг Джонсона угрозой демократии и попыткой заблокировать обсуждение его плана по жёсткому брекситу.

Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок в беседе с ФАН отметил стремление Джонсона достичь поставленной цели любыми способами.