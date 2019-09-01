Устроивший стрельбу в Техасе не связан с террористами

Представитель ФБР Кристофер Комбс заявил, что устроивший стрельбу в американском штате Техас не был связан с террористическими организациями.

Об этом сообщает CNN.

«На данный момент я могу сказать вам, что мы не верим в то, что существует какая-либо связь между этим инцидентом и внутренним или международным терроризмом», — сказал он на пресс-конференции.

Ранее в штате Техас мужчина открыл стрельбу на дороге между городами Мидленд и Одесса. Согласно последним данным, в результате произошедшего погибли семь человек и ещё 20 пострадали. Нападавший был застрелен.

Вместе с этим президент США Дональд Трамп похвалил полицию за работу во время стрельбы в Техасе.