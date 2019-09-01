Трамп похвалил полицию за работу во время стрельбы в Техасе

Президент США Дональд Трамп заявил, что правоохранительные органы Техаса проделали «отличную работу» во время массовой стрельбы возле города Одесса,в результате которой, по последним данным, погибли семь человек.

«Замечательная работа со стороны техасских правоохранительных органов и служб оперативного реагирования во время вчерашней ужасной вчерашней стрельбы. Благодарю также ФБР и всех остальных», — написал он в своём Twitter.

Он добавил, что произошедшее является очень тяжёлой и печальной ситуацией.

Ранее в штате Техас неизвестный открыл стрельбу на дороге между городами Мидленд и Одесса.

В полиции сообщили об увеличении числа погибших до семи, пострадали около 20 человек. Нападавший был застрелен.