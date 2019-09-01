Трамп похвалил полицию за работу во время стрельбы в Техасе
- Reuters
«Замечательная работа со стороны техасских правоохранительных органов и служб оперативного реагирования во время вчерашней ужасной вчерашней стрельбы. Благодарю также ФБР и всех остальных», — написал он в своём Twitter.
Он добавил, что произошедшее является очень тяжёлой и печальной ситуацией.
Ранее в штате Техас неизвестный открыл стрельбу на дороге между городами Мидленд и Одесса.
В полиции сообщили об увеличении числа погибших до семи, пострадали около 20 человек. Нападавший был застрелен.