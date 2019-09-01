В Госдепе прокомментировали операцию США в Идлибе

В Госдепартаменте США прокомментировали операцию американских военных в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщает РИА Новости, представитель ведомства указал, что данная операция была «точечным и целенаправленным» ответом главарям группировок, связанных с террористической сетью «Аль-Каида»*.

«Мы видели российский комментарий об ударе против «Аль-Каиды» в Сирии (AQ-S), произведённом 31 августа. Эта операция была точечным и целенаправленным ответом лидерам AQ-S, ответственным за планирование атак, которые угрожают гражданам США, нашим партнёрам и невинным гражданским лицам», — сказал он.

Ранее авиация США нанесла удар в зоне деэскалации Идлиб, не уведомив об этом российскую и турецкую стороны, что привело к многочисленным жертвам и разрушениям.

С 31 августа в Идлибе был установлен новый режим прекращения огня.

Подробнее — в материале RT.

* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.