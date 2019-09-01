Премьер Ливана обратился к США и Франции из-за ситуации с Израилем

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Глава правительства Ливана Саад Харири потребовал от американской и французской сторон вмешаться в ситуацию с Израилем на фоне обострения на израильско-ливанской границе.
Премьер Ливана обратился к США и Франции из-за ситуации с Израилем
  • Reuters

Об этом информирует пресс-служба правительства Ливана. 

«Премьер-министр Саад Харири провёл телефонный разговор с госсекретарём США Майком Помпео и советником президента Франции Эммануэлем Боном, потребовав вмешательства США, Франции и международного сообщества для противостояния эскалации ситуации на южной границе», — приводит сообщение РИА Новости

Как заявили в пресс-службе ливанской армии, военнослужащие Израиля выпустили более 40 ракет по ряду поселений на юге Ливана. Указывается, что бомбардировка продолжается.

Ранее СМИ сообщили, что представители движения «Хезболла» уничтожили израильскую бронемашину на границе Израиля и Ливана.

В свою очередь, в Израиле сообщили о запуске с территории Ливана противотанковой ракеты в сторону израильского населённого пункта. После этого израильские военные открыли ответный огонь.

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