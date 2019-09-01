В Госдуме оценили заявление Польши о России и Второй мировой войне

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Полина Полетаева
Зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в беседе с RT оценил заявление заместителя министра иностранных дел Польши Шимона Шинковского вель Сенка о том, что позиция России не соответствует «исторической правде».
В Госдуме оценили заявление Польши о России и Второй мировой войне
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«То, что происходит сегодня в Европе, и в первую очередь в руководстве Польши, которая проводит жёсткую русофобскую политику, оно не вписывается не в какие исторические каноны, реалии и традиции. И то, что пригласили на, как они пишут, «торжество», начало Второй Мировой войны, для России и бывших стран СССР это — не «торжество», это начало Второй Мировой войны. Где погибли десятки миллионов жителей не только Советского Союза, но и многих стран. И это памятная дата, это память о погибших людях», — сказал Водолацкий.

Депутат также отметил, что, не приглашая Россию, «Польша искажает историческую действительность».

Ранее стало известно, что в Польше сочли позицию России несоответствующей «исторической правде».

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