Замглавы МИД Ирана посетит Францию 2 сентября
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«Делегация во главе с замглавы МИД Аракчи поедет в Париж», — цитирует представителя администрации РИА Новости.
Он уточнил, что в иранскую делегацию также войдут специалисты в сфере экономики.
Ожидается, что в ходе визита во Францию стороны обсудят предложения по поддержанию иранской ядерной сделки.
Ранее сообщалось, что главы МИД Великобритании, Германии и Франции планируют обсудить в Хельсинки ядерное соглашение с Ираном, а также международную поддержку безопасного судоходства в Ормузском проливе.