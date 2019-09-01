Замглавы МИД Ирана посетит Францию 2 сентября

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Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи посетит Францию в понедельник, 2 сентября, для обсуждения ситуации вокруг ядерной сделки. Об этом сообщил глава администрации иранского президента Махмуд Ваези.
Замглавы МИД Ирана посетит Францию 2 сентября
  • © Global Look Press

«Делегация во главе с замглавы МИД Аракчи поедет в Париж», — цитирует представителя администрации РИА Новости.

Он уточнил, что в иранскую делегацию также войдут специалисты в сфере экономики.

Ожидается, что в ходе визита во Францию стороны обсудят предложения по поддержанию иранской ядерной сделки.

Ранее сообщалось, что главы МИД Великобритании, Германии и Франции планируют обсудить в Хельсинки ядерное соглашение с Ираном, а также международную поддержку безопасного судоходства в Ормузском проливе.

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