Замглавы МИД Ирана посетит Францию 2 сентября

Заместитель главы МИД Ирана Аббас Аракчи посетит Францию в понедельник, 2 сентября, для обсуждения ситуации вокруг ядерной сделки. Об этом сообщил глава администрации иранского президента Махмуд Ваези.

«Делегация во главе с замглавы МИД Аракчи поедет в Париж», — цитирует представителя администрации РИА Новости.

Он уточнил, что в иранскую делегацию также войдут специалисты в сфере экономики.

Ожидается, что в ходе визита во Францию стороны обсудят предложения по поддержанию иранской ядерной сделки.

Ранее сообщалось, что главы МИД Великобритании, Германии и Франции планируют обсудить в Хельсинки ядерное соглашение с Ираном, а также международную поддержку безопасного судоходства в Ормузском проливе.