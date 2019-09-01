В Южной Каролине ввели режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан»

Губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер ввёл режим ЧС в связи с приближением урагана «Дориан».

Об этом сообщается на его официальном сайте.

«Учитывая силу и непредсказуемость шторма, мы должны готовиться ко всем возможным сценариям. Ресурсы штата мобилизованы, штаб Южной Каролины теперь работает круглосуточно с целью быть готовым в случае возникновения такой необходимости», — написал Макмастер в своём микроблоге в Twitter.

Ранее особый режим ввели в американских штатах Флорида и Джорджия.

31 августа президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских штатов могут пострадать от урагана «Дориан» серьёзнее, чем ожидалось изначально.