В Южной Каролине ввели режим ЧС из-за приближения урагана «Дориан»

Короткая ссылка
Губернатор американского штата Южная Каролина Генри Макмастер ввёл режим ЧС в связи с приближением урагана «Дориан».

Об этом сообщается на его официальном сайте.

«Учитывая силу и непредсказуемость шторма, мы должны готовиться ко всем возможным сценариям. Ресурсы штата мобилизованы, штаб Южной Каролины теперь работает круглосуточно с целью быть готовым в случае возникновения такой необходимости», — написал Макмастер в своём микроблоге в Twitter.

Ранее особый режим ввели в американских штатах Флорида и Джорджия.

31 августа президент США Дональд Трамп заявил, что ряд американских штатов могут пострадать от урагана «Дориан» серьёзнее, чем ожидалось изначально.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить