Губернатор Джорджии ввёл режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»
«С приближением «Дориана» я объявляю режим чрезвычайного положения в округах Брентли, Брайан, Кемден, Шарлтон, Чатем, Еффингхем, Глинн, Либерти, Лонг, Макинтош, Пирс и Вейн для того, чтобы помочь с подготовкой, реагированием и восстановлением», — сообщил Кемп.
Ранее губернатор американского штата Флорида Рон Десантис ввёл режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан».
Также Трамп сообщил, что отменил свой визит в Варшаву на памятные мероприятия 1 и 2 сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за урагана, который приближается к Флориде.