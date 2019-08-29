Губернатор Флориды ввёл режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан»

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Губернатор американского штата Флорида Рон Де Сантис ввёл режим ЧП из-за приближения урагана «Дориан». Об этом сообщается на его официальном сайте.

«Сегодня я объявляю чрезвычайное положение, чтобы Флорида была полностью готова к урагану Дориан», — заявил Де Сантис.

Он отметил, что жителям Флориды на восточном побережье «важно внимательно следить за этим штормом».

«Каждый житель Флориды должен иметь запасы на семь дней, включая еду, воду и лекарства, и иметь план на случай бедствия», — добавил политик.

В марте Брайан Кемп, губернатор американского штата Джорджия, подписал распоряжение о введении режима ЧС на территории региона после обрушившегося на него торнадо.

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