Полиция в Гонконге применила против демонстрантов цветную воду
- Reuters
Об этом правоохранительные органы сообщили на своей странице в Twitter.
«После неоднократных и тщетных предупреждений полиция применила минимальную силу, чтобы разогнать протестующих, включая цветную воду и слезоточивый газ», — указывает полиция.
After repeated and futile warnings, Police have deployed minimum force to disperse the protestors, including coloured water and tear gas.— Hong Kong Police Force (@hkpoliceforce) 31 августа 2019 г.
The Police warn the protesters to stop all illegal acts and leave immediately.
Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что текущая ситуация в Гонконге, где проходят массовые протесты против закона об экстрадиции, стала самой серьёзной проблемой, с которой столкнулся Пекин после передачи региона КНР.
27 августа в КНР осудили заявления лидеров G7 относительно демонстраций в Гонконге, назвав данную ситуацию своим внутренним делом.