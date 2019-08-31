Полиция в Гонконге применила против демонстрантов цветную воду

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Сотрудники правоохранительных органов Гонконга начали разгонять протестующих водомётами с водой с добавлением краски.
Полиция в Гонконге применила против демонстрантов цветную воду
  • Reuters

Об этом правоохранительные органы сообщили на своей странице в Twitter.

«После неоднократных и тщетных предупреждений полиция применила минимальную силу, чтобы разогнать протестующих, включая цветную воду и слезоточивый газ», — указывает полиция.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что текущая ситуация в Гонконге, где проходят массовые протесты против закона об экстрадиции, стала самой серьёзной проблемой, с которой столкнулся Пекин после передачи региона КНР.

27 августа в КНР осудили заявления лидеров G7 относительно демонстраций в Гонконге, назвав данную ситуацию своим внутренним делом.

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