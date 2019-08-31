Полиция в Гонконге применила против демонстрантов цветную воду

Сотрудники правоохранительных органов Гонконга начали разгонять протестующих водомётами с водой с добавлением краски.

Об этом правоохранительные органы сообщили на своей странице в Twitter.

«После неоднократных и тщетных предупреждений полиция применила минимальную силу, чтобы разогнать протестующих, включая цветную воду и слезоточивый газ», — указывает полиция.

After repeated and futile warnings, Police have deployed minimum force to disperse the protestors, including coloured water and tear gas.

The Police warn the protesters to stop all illegal acts and leave immediately. — Hong Kong Police Force (@hkpoliceforce) 31 августа 2019 г.

Ранее глава МИД Китая Ван И заявил, что текущая ситуация в Гонконге, где проходят массовые протесты против закона об экстрадиции, стала самой серьёзной проблемой, с которой столкнулся Пекин после передачи региона КНР.

27 августа в КНР осудили заявления лидеров G7 относительно демонстраций в Гонконге, назвав данную ситуацию своим внутренним делом.