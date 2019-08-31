США откажут россиянам в безвизовом въезде в несколько регионов страны
«Министерство внутренней безопасности США после рассмотрения каждого отдельного случая разрешало гражданам России въезжать на территорию Гуама и Содружества Северных Марианских островов на срок до 45 дней, если турист отвечал определённым критериям. Ведомство публикует это уведомление, чтобы сообщить, что МВБ планирует отказаться от такой политики», — говорится в сообщении ведомства.
Гуам и Северные Марианские острова имеют статус неинкорпорированной организованной территории США.
Ранее два сенатора из США сообщили об отказе в получении российской визы.
На этот счёт высказалось российское посольство в Вашингтоне.