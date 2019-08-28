Посольство России ответило на новое заявление сенатора США о визе

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Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявление второго американского сенатора — демократа Криса Мёрфи об отказе в получении российской визы.

«Всё, что мы ранее сказали о заявлении сенатора Рона Джонсона, может быть полностью применено к словам сенатора Криса Мёрфи», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.

Ранее сенатор Мёрфи заявил, что ему якобы отказали в визе для въезда в Россию в составе делегации конгресса США.

До этого с похожим заявлением выступил сенатор-республиканец Рон Джонсон.

Позднее в российском посольстве в США отметили, что Джонсон даже не обращался в диппредставительство.

При этом в МИД России заявили, что политика внесли в стоп-лист в ответ на подобные действия Вашингтона в отношении представителей России.

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