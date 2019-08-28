Посольство России ответило на новое заявление сенатора США о визе
«Всё, что мы ранее сказали о заявлении сенатора Рона Джонсона, может быть полностью применено к словам сенатора Криса Мёрфи», — говорится в сообщении российской дипмиссии в Twitter.
Ранее сенатор Мёрфи заявил, что ему якобы отказали в визе для въезда в Россию в составе делегации конгресса США.
До этого с похожим заявлением выступил сенатор-республиканец Рон Джонсон.
Позднее в российском посольстве в США отметили, что Джонсон даже не обращался в диппредставительство.
При этом в МИД России заявили, что политика внесли в стоп-лист в ответ на подобные действия Вашингтона в отношении представителей России.