В Боливии ожидают российский самолёт для помощи в тушении пожаров

Короткая ссылка
В Боливию для помощи в борьбе с лесными пожарами будет отправлен российский самолёт Ил-76. Об этом сообщил президент страны Эво Моралес.

«Из России нам сообщили, что через 4-5 дней прибудет самолет российского производства Ил-76 вместимостью 50 тыс. литров. Мы его не арендуем, нам его предоставляют, мы будем оплачивать только эксплуатационные расходы», — цитирует ТАСС политика.

Ранее Моралес пригласил лидеров стран G7 посетить Боливию в связи с пожарами.

Череда природных катаклизмов заставила Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша объявить «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить