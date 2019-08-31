В Боливии ожидают российский самолёт для помощи в тушении пожаров
«Из России нам сообщили, что через 4-5 дней прибудет самолет российского производства Ил-76 вместимостью 50 тыс. литров. Мы его не арендуем, нам его предоставляют, мы будем оплачивать только эксплуатационные расходы», — цитирует ТАСС политика.
Ранее Моралес пригласил лидеров стран G7 посетить Боливию в связи с пожарами.
Череда природных катаклизмов заставила Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша объявить «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете.