В Боливии ожидают российский самолёт для помощи в тушении пожаров

В Боливию для помощи в борьбе с лесными пожарами будет отправлен российский самолёт Ил-76. Об этом сообщил президент страны Эво Моралес.

«Из России нам сообщили, что через 4-5 дней прибудет самолет российского производства Ил-76 вместимостью 50 тыс. литров. Мы его не арендуем, нам его предоставляют, мы будем оплачивать только эксплуатационные расходы», — цитирует ТАСС политика. Ранее Моралес пригласил лидеров стран G7 посетить Боливию в связи с пожарами. Череда природных катаклизмов заставила Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша объявить «чрезвычайную климатическую ситуацию» на планете.