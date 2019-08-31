Трамп планирует встретиться с Меркель во время визита в ФРГ

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Президент США Дональд Трамп заявил, что планирует посетить Германию по приглашению канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

«Я собираюсь отправиться в Польшу позднее. У нас отличные отношения с Польшей. И мы туда отправимся. Ангела Меркель пригласила меня посетить Германию. На каком-то этапе мы этот (визит. — RT) подготовим», — цитирует ТАСС американского президента.

О сроках визита американский лидер не сообщил.

Ранее Трамп отменил свой визит в Варшаву на памятные мероприятия 1 и 2 сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за урагана, который приближается к Флориде.

Вместо себя глава Белого дома отправил в Польшу вице-президента США Майка Пенса.

В администрации президента пообещали организовать визит Трампа в Польшу как можно скорее.

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