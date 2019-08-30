США пообещали организовать визит Трампа в Польшу как можно скорее

Администрация президента США Дональда Трампа организует его визит в Польшу как можно скорее, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

«Я извинился за то, что президент Трамп не смог прибыть в Польшу. Мы проработаем новый визит так скоро, как это будет возможно», — цитирует Болтона РИА Новости.

Ранее Трамп отменил свой визит в Варшаву на памятные мероприятия 1 и 2 сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за урагана, который приближается к Флориде.

Вместо себя глава Белого дома отправил в Польшу вице-президента США Майка Пенса.

Польские власти с пониманием восприняли данное решение.