США пообещали организовать визит Трампа в Польшу как можно скорее

Короткая ссылка
Администрация президента США Дональда Трампа организует его визит в Польшу как можно скорее, заявил советник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.
США пообещали организовать визит Трампа в Польшу как можно скорее
  • Reuters

«Я извинился за то, что президент Трамп не смог прибыть в Польшу. Мы проработаем новый визит так скоро, как это будет возможно», — цитирует Болтона РИА Новости.

Ранее Трамп отменил свой визит в Варшаву на памятные мероприятия 1 и 2 сентября по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны из-за урагана, который приближается к Флориде.

Вместо себя глава Белого дома отправил в Польшу вице-президента США Майка Пенса.

Польские власти с пониманием восприняли данное решение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить