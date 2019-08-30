Эксперт оценил перспективы взаимодействия России и СЕ

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Эксперт Конгресса местных и региональных властей Совета Европы, профессор РУДН Юрий Почта в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы взаимодействия России и Совета Европы после восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.
Эксперт оценил перспективы взаимодействия России и СЕ
  • AFP
  • © FREDERICK FLORIN

«Европа от Лиссабона до Владивостока является мечтой, неким идеалом, который разделяли многие поколения политиков, начиная с де Голля. Мы согласны вернуться к её обсуждению, но полноценной реализации идеи мешает ряд препятствий», — заявил он.

В числе препятствий, по словам эксперта, сложившаяся атмосфера в ПАСЕ и санкции.

Как отметил Почта, большая Европа — в целом позитивная идея, и на ней можно базировать дальнейшее конструктивное взаимодействие.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров и генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд обсудили перспективы взаимодействия России и СЕ.

Глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга российской стороны по взносам в СЕ за 2017 и 2018 годы.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с ФАН оценил это решение.

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