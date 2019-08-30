Лавров и Ягланд обсудили перспективы взаимодействия России и СЕ

Глава МИД России Сергей Лавров и генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд обсудили перспективы взаимодействия России и СЕ после восстановления полномочий российской делегации в ПАСЕ.

Телефонный разговор Лаврова и Ягланда состоялся 30 августа.

«Стороны обсудили перспективы взаимодействия России и Совета Европы после восстановления полномочий делегации Федерального собрания Российской Федерации в его Парламентской ассамблее и выплаты в полном объёме взносов за 2017—2018 годы в бюджет этой организации», — указано в сообщении.

Также были обсуждены пути укрепления роли Совета Европы в формировании единого гуманитарного пространства от Лиссабона до Владивостока.

Ранее глава правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга российской стороны по взносам в СЕ за 2017 и 2018 годы.

Зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в беседе с ФАН оценил это решение.