В Совфеде прокомментировали решение России выплатить долги по взносам в СЕ

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в беседе с ФАН прокомментировал решение России выплатить оставшиеся долги по взносам в Совет Европы.

Как напомнил сенатор, взнос в бюджет СЕ — один.

«Он не делится на институты. То есть всё это время мы активно участвовали в деятельности органов СЕ, за исключением ПАСЕ, а взносы не платили по известным причинам», — пояснил он.

По его словам, возвращение долга — решение справедливое, взвешенное и обоснованное.

Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга России по взносам в Совет Европы за 2017 и 2018 годы.

В январе генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что лишение России голоса в ПАСЕ создало кризис в организации.

Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в беседе с Nation News оценил слова Ягланда.