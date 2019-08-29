В Совфеде прокомментировали решение России выплатить долги по взносам в СЕ
- РИА Новости
Как напомнил сенатор, взнос в бюджет СЕ — один.
«Он не делится на институты. То есть всё это время мы активно участвовали в деятельности органов СЕ, за исключением ПАСЕ, а взносы не платили по известным причинам», — пояснил он.
По его словам, возвращение долга — решение справедливое, взвешенное и обоснованное.
Ранее российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга России по взносам в Совет Европы за 2017 и 2018 годы.
В январе генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что лишение России голоса в ПАСЕ создало кризис в организации.
Директор Института стратегического планирования Александр Гусев в беседе с Nation News оценил слова Ягланда.