Медведев распорядился выплатить €54,6 млн долга по взносам в СЕ

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Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга России по взносам в Совет Европы (СЕ) за 2017 и 2018 годы.
Медведев распорядился выплатить €54,6 млн долга по взносам в СЕ
  • © Екатерина Штукина
  • РИА Новости

Текст распоряжения опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение МИД России... о погашении в 2019 году за счёт средств федерального бюджета задолженности по членским взносам Российской Федерации в бюджеты органов Совета Европы за 2017—2018 годы в размере €54,6 млн», — говорится в документе.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы остающийся взнос за 2017 и 2018 годы.

В июле Россия обещала погасить долг до начала грузинского председательства в комитете министров, то есть до ноября.

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