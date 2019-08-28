Россия выплатит остаток взноса в Совет Европы в ближайшее время

Россия в ближайшее время переведёт в бюджет Совета Европы (СЕ) остающийся взнос за 2017 и 2018 годы, сообщила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

Она напомнила, что после восстановления в полном объёме полномочий делегации Россия полностью выплатила взнос за 2019 год и выполняет обязательства по прошлым двум годам.

«27 августа 2019 года выпущено распоряжение правительства Российской Федерации, в соответствии с которым в самое ближайшее время в Страсбург будет переведён остающийся российский взнос за 2017 и 2018 годы», — цитирует Захарову пресс-служба МИД.

Дипломат выразила надежду, что реформенный процесс в СЕ будет продолжен и успешно завершён.

Сумма взноса Москвы за текущий год составила примерно €33 млн.

В 2017 году Россия приостановила часть выплат.